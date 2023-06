31-Jähriger ersticht Ex-Freundin in Wohnung: Mann wegen Mordes angeklagt

In einer Wohnung in der St. Petersburger Straße in Dresden soll der Mann seine Ex-Freundin getötet haben. © xcitepress/Benedict Bartsch

Dem Deutsch-Ukrainer wird vorgeworfen, zwischen Freitag, dem 14. Oktober, und Samstag, dem 15. Oktober 2022 - wahrscheinlich jedoch am Abend des 14. Oktober zwischen 19 Uhr und 20 Uhr - seine ehemalige Lebensgefährtin (31) in deren Wohnung in der St. Petersburger Straße getötet zu haben.

Der Mann soll zur Tatzeit an der Wohnungstür der 31-Jährigen geklingelt haben. Als die Frau die Tür öffnete, soll der Beschuldigte mit einem Messer mehrfach auf sie eingestochen haben.

Die Ukrainerin starb innerhalb weniger Minuten an den erlittenen Verletzungen.

Dem 31-Jährigen wird vorgeworfen, seine Partnerin deshalb umgebracht zu haben, damit dieser seine Rechte zum Umgang mit dem gemeinsamen Sohn durchsetzen konnte.

Die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass der Deutsch-Ukrainer die Tat geplant hatte.

Der Mann wurde am Sonntag, dem 16. Oktober 2022, vorläufig festgenommen. Gegen ihn wurde ein Haftbefehl erlassen. Er befindet sich seither in U-Haft. Der 31-Jährige ist geringfügig vorbestraft und schweigt zu den Vorwürfen.