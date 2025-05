Klauen, prügeln, Zeche prellen: Angeklagter ließ wohl wenig aus

Dresden - Der Ärger in "Arjun's Bistro" war im vergangenen November groß: Als ein Fahrer in der Helgolandstraße Gorgonzola-Pizzabrötchen und Chickenfingers auslieferte, war kurz darauf sein Toyota Aygo weg. Besprüht und zerbeult wurde der wenige Tage später gefunden . Gestern musste sich nun Kay U. (38) für den Diebstahl vor dem Dresdner Amtsgericht verantworten.

Innerhalb weniger Monate sammelte Kay U. (38) sage und schreibe 39 Anklagepunkte. © Peter Schulze

Doch bis zum Urteil dürfte es noch dauern - die Staatsanwaltschaft klagt ihn noch in 38 weiteren Sachen an. Denn: Zwischen 12. August 2024 und Ende November 2024 sammelte Kay U. sage und schreibe 39 Anklagepunkte.

So schlief er am 12. August 2024 auf einer fremden Terrasse, nachdem ihn seine Freundin aus ihrer Wohnung geschmissen hatte. Am folgenden Tag riss er eben jene Freundin an den Haaren: "Wir hatten Streit, sie wollte gehen", sagt er. "Da habe ich sie an der Jacke zurückgezogen. Vielleicht waren da auch ein paar Haare dabei."

Vier Tage später prügelte er sich so gut wie nackt mit einem Jugendlichen im Bahnhof Neustadt. Außerdem soll er in mehreren Restaurants ohne zu bezahlen gegessen und getrunken, in Supermärkten gestohlen haben.