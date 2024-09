Lange Gesichter auf der Anklagebank: Uhren-Räuber von Glashütte schwänzen Termin!

Dresden - Irgendwie war es abzusehen! Am Landgericht Dresden wartete am Donnerstag die 17. Große Strafkammer vergeblich auf drei Angeklagte.

Die Anklagebank (von links): Die Pflichtverteidiger Ulf Israel, Robert Zukowski, Matthias Ketzer warteten vergeblich auf ihre Mandanten. © Steffen Füssel

Die Männer waren im November 2023 von der Polizei verhaftet worden, kurz nachdem sie aus einem Edel-Uhrenladen in Glashütte 28 Zeitmesser und zwei Tintenfüllhalter für 115.000 Euro geklaut hatten.

Doch die Justiz ließ das Trio im Juli 2024 laufen! Und zu ihrem Prozess am heutigen Donnerstag erschienen die mutmaßlichen Täter nicht.

Rückblick: Am Nachmittag des 05. Dezember 2023 ging bei der Polizei der Alarm aus einer NOMOS-Filiale in der Glashütter Innenstadt ein. Der Laden war von zwei Männern, die mit Skimasken überm Kopf und Nageleisen agierten, ausgeräumt worden.

Großfahndung! Mit Erfolg: Wenig später wurde im benachbarten Liebenau wurde ein Renault gestoppt.

Am Steuer saß Adam P. (42). Im Fond Beifahrer Grzegorz J. (48) und David M. (41) nebst der Beute aus dem Geschäft. Nach TAG24-Informationen hatten die Männer den Wagen eigens für diese Fahrt in Polen gemietet. Mechaniker Adam wartete mit laufendem Motor, während Schlosser Grzegorz und Tischler David maskiert den Laden stürmten. Das Trio kam in U-Haft.