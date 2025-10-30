Baby in Biotonne "entsorgt": Mutter wegen Totschlags verurteilt

Dresden - Drei Jahre Haft. Das Landgericht Dresden verurteilte Lisa D. (24) wegen Totschlags. Sie hatte im Februar ihr Baby kurz nach der Geburt in Freital umgebracht und den kleinen Leichnam in der Biotonne "entsorgt".

Lisa D. (24) wurden wegen Totschlags zu drei Jahren Haft verurteilt. © Ove Landgraf

Die Postzustellerin hatte die Tat gestanden. Ihrem Umfeld gegenüber hatte sie die Schwangerschaft erst abgestritten. Später behauptete sie, eine Fehlgeburt erlitten zu haben.

Tatsächlich bekam die zweifache Mutter das dritte Kind zu Hause im Bad. Das Baby wickelte sie in eine Decke und legte das Paket in die Tonne. Die kleine Leiche wurde später auf einem Recyclinghof entdeckt. Kurz darauf wurde Lisa festgenommen.

Laut Gericht ist es ein "Lebenskonzept" von Lisa, "bei Problemen zu fabulieren und zu lügen". Die Beziehung zum Kindesvater war schon deshalb problematisch. Als der sich dann auch noch trennte, hatte sie Verlustängste und "die einseitige Hoffnung, die Beziehung zu retten".

Klar sei aber immer gewesen, dass sie kein drittes Kind wollte. "Schon da stand der Entschluss fest", so der Richter. Denn das habe Lisa auch immer so kommuniziert.