Bande raubte 14 Rentner aus: Nun steht das Urteil fest

Dresden - Die Bande raubte innerhalb von einem Jahr in Dresden 14 Senioren aus! Nun muss das fiese Trio für Jahre hinter Gitter.

Ein Jahr lang zog die Gang so durch Dresden, ehe die Täter im Mai 2022 gefasst wurden, als sie an der Zwinglistraße gerade eine Seniorin (86) beraubten.

Alica H. (48), Katarina S. (47) und Miroslav H. (52) zogen laut Anklage immer dieselbe Masche ab: Senioren wurden beim Einkaufen oder Geldabheben beobachtet, dann verfolgt. In Hauseingängen, vor Arztpraxen oder im Fahrstuhl wurden die betagten Herrschaften (zwischen 86 und 91 Jahre) von den Frauen bedrängt. Die Opfer, meist mit Rollator unterwegs, hatten keine Chance, als ihnen Geldbörsen oder ganze Taschen einfach weggenommen wurden.

Immer wieder raubte das Trio arglose Rentner aus. © picture alliance / dpa

Im Prozess gestand Katarina zwar die Taten, jammerte aber, nun hinter Gittern zu sitzen. Miroslav, ebenfalls massiv vorbestraft, betonte, dass man die Senioren "nicht körperlich" angegriffen habe. Und Alica zeterte, sie wäre nur "körperlich anwesend gewesen".

Für den Richter waren das alles faule Ausreden. "Straftaten zu begehen und dabei das Alter und die Gebrechlichkeit der betagten Opfer auszunutzen, das ist niederträchtig!", so der Richter. Und weiter: "Sie reisen durch Europa, um alte Leute zu beklauen!"

So sind Katarina und Miroslav auch schon in Schweden wegen gleicher Taten verurteilt. Auch die angebliche Reue glaubte die Kammer dem Trio nicht: "Die von Ihnen verdrückten Tränen sind nur Selbstmitleid!", so der Richter, dessen Kammer das Trio ins Gefängnis schickte:

Miroslav muss nun für fünf Jahre hinter Gitter, Katarina für vier Jahre und Alice für drei Jahre in den Knast.