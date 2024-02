Beim Buddeln am Umspannwerk: Kabeldieb-Tölpel machen in Heidenau das Licht aus

Angeklagter Felix R. (39) gestand den Kupferklau in der Staatsoperette. Den Blackout von Heidenau soll ihm dagegen ein Konkurrent untergeschoben haben. © Peter Schulze

Im Oktober 2021 fiel in 1100 Haushalten in Heidenau der Strom aus. Laut Anklage hatte Felix R. (39) einen Spaten in ein 20-Kilovolt-Kabel am Umspannwerk gerammt - um den Kupferstrang zu klauen. Nicht der einzige Vorwurf gegen den Gestaltungsassistenten mit den einschlägigen Vorstrafen.

Doch Felix bestreitet im Amtsgericht Dresden, für den Blackout verantwortlich zu sein.

Kurz nachdem der Strom ausgefallen war, entdeckte die Polizei am Umspannwerk, Heidenauer Straße, ein frisch gebuddeltes Loch von 150 cm Durchmesser und 50 cm Tiefe.

Zwei 20-Kilovolt-Kabel waren freigelegt, in einem steckte ein Spaten. Spitzhacke und Schaufel lagen daneben. Und eine Bierflasche. Die trug die DNA von Felix!