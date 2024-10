Bierklau am Neustädter Bahnhof: Ronny befreit Freundin aus dem Lidl

Dresden - Seit Jahren beschäftigt Ronny H. (46) die Justiz. Der gelernte Straßenbauer "sammelte" schon mehr als 20 Einträge im Strafregister. Diesmal sitzt er vor dem Amtsrichter in Dresden , weil er seine Klau-Freundin Nicole aus der "Gefangenschaft befreite".

Im Büro sollte eine Anzeige aufgenommen werden. Die Sicherheitstür zum Büro öffnet sich eigentlich nur per Schlüssel oder Zahlencode.

An jenem Sonntag wurde Nicole beim Bier-Klau erwischt und wurde ausfällig. "Sie schrie, biss, kratzte", so der Chef, dessen Mitarbeiter die Frau kaum bändigen konnte.

In der Lidl-Filiale im Neustädter Bahnhof wurde der mehrfach vorbestrafte Straßenbauer massiv ausfällig. © Norbert Neumann

Die Aktion war so heftig, dass Filialleiter und Mitarbeiter ihn gewähren ließen. Ronny schnappte sich die Beute und Nicole. "Sie gingen Hand in Hand aus dem Laden", so der Chef.

Die zuvor alarmierte Bundespolizei nahm den Vorfall nicht mal auf! Allerdings tauchte Ronny Tage darauf wieder auf, klaute Bier und saß mit Nicole vorm Supermarkt. "Ich habe ihn erkannt, rief die Polizei erneut", so der Filialleiter.

Im Prozess schwieg der Angeklagte, der eigentlich noch bis Juni 2025 unter Bewährung steht. Urteil folgt.