Blau und ohne "Lappen" unterwegs: Knatter-Andi hält Polizei in Atem

Am 18. November 2021 fiel er der Polizei in der Kurt-Werner-Straße auf, brachte auf Ansprache nur wirres Lallen heraus.

So zum Beispiel am 20. Oktober 2021: Mit 1,08 Promille knatterte Andreas S. vom Netto-Eingang zu einer Trinkergruppe, wurde prompt von einem Ex-Saufkumpan verpfiffen. Vor Gericht gesteht er das ohne Umschweif.

Im folgenden Jahr ging es so weiter: Am 4. März rief er der Polizei sogar entgegen: "Na klar habe ich schon wieder getrunken."

Sein letztes Abenteuer auf zwei Rädern: Am 16. März rammte er in der Reisewitzer Straße zweimal einen Passat, hinterließ 1000 Euro Schaden und rannte davon. "Der Mann hat im Auto telefoniert", so Andreas S., startete dann wohl nicht früh genug an der Ampel. "Da bin ich mit Absicht hinten rein und hab' gesagt: 'Fahr' weiter!'"

Andreas S. begründet seine Trinkerei mit Schmerzen im Bein, welches ihm allerdings mittlerweile amputiert wurde. Er saß schon 18 Mal im Gefängnis, bringt 39 Einträge in seinem Vorstrafenregister mit. Der Prozess wird fortgesetzt.