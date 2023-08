Brandstiftung! Anklage gegen vier Shisha-Raucher nach Feuer in Sächsischer Schweiz

Rathen - Nach dem verheerenden Waldbrand in der Sächsischen Schweiz im Juli 2022 hat die Staatsanwaltschaft Dresden Anklage gegen vier Beschuldigte erhoben. Der Fall wird am Amtsgericht Pirna verhandelt.

In der Nacht vom 17. zum 18. Juli 2022 breitete sich der Waldbrand nahe der Basteibrücke im Nationalpark Sächsische Schweiz schnell aus. © Marko Förster

Wie die Staatsanwaltschaft Dresden mitteilte, sind vier Iraker (25, 25, 26 und 26 Jahre) angeklagt. Ihnen wird vorgeworfen, sich am 17. Juli 2022 zwischen 14.50 Uhr und 18.40 Uhr in der Nähe der Aussicht "Kanapee" am Wehlener Weg in Rathen - also mitten im Nationalpark - auf einem Plateau außerhalb des offiziellen Wanderweges niedergelassen und dort mehrere Stunden zwei Shisha-Pfeifen geraucht zu haben.

Dazu hätten die beschuldigten Männer mittels offener Flamme mindestens sechs Kohlestücke entzündet.

Einem 26-jährigen Angeklagten wird vorsätzliche Brandstiftung zur Last gelegt. Laut dem Pressesprecher der Staatsanwaltschaft, Oberstaatsanwalt Jürgen Schmidt, wird ihm vorgeworfen, gegen 17.30 Uhr eigenverantwortlich drei noch nicht vollständig erloschene Kohlestücke aus den Shisha-Pfeifen den bewaldeten Abhang hinuntergeworfen zu haben.

Da zu der Zeit seit Tagen Trockenheit herrschte und die Tagestemperaturen bei etwa 30 Grad lagen, war zur Tatzeit bereits die Waldbrandgefahrenstufe III ausgerufen worden.

Dem Beschuldigten war somit bewusst, dass die Kohlestücke den Waldboden und insbesondere die dort wachsende Vegetation entzünden würden und es dadurch zu einer raschen und unkontrollierten Ausbreitung des Feuers kommen könnte.