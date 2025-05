Alles verloren beim Brand, dann vor Gericht: Am Ende wird er freigesprochen

Das Feuer zerstörte das komplette WG-Zimmer des Mannes. © Roland Halkasch

Als sich dafür keine Belege fanden, sollte er 300 Euro Strafe zahlen, weil er die Nachbarn nicht gewarnt habe. Vor dem Dresdner Amtsgericht wehrte er sich am Mittwoch erfolgreich gegen die Vorwürfe.

Am 28. Mai 2023 schlugen gegen 20.30 Uhr die Flammen aus einem Mehrfamilienhaus an der Caspar-David-Friedrich-Straße (Zschertnitz).

Ausgebrochen war das Feuer im WG-Zimmer des Arbeitslosen, doch Ulf selbst war nicht in dem Raum. "Ich war an dem Tag am Elbufer", berichtete er noch immer ganz aufgelöst. "Als ich zurückkam, wollte ich mit dem Mitbewohner einen Konsolenabend machen."

Doch erst mal schlief er auf der Couch im Gemeinschaftsraum der WG in Boxershorts und T-Shirt ein. "Wach wurde ich von lautem Klopfen", sagte er. Vor der Tür stand Nachbar Mathias K. (44): "Wir standen auf dem Balkon. Da hat ein Auto gehupt.

Der Fahrer meinte, es brennt bei uns." Mathias K. klopfte daraufhin bei Ulf J., der noch nichts von dem Brand wusste. Das änderte sich kurz darauf. "Als ich meine Zimmertür öffnete, kam mir eine Feuerwand entgegen", sagte Ulf.