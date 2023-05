Dachstuhlbrand in Dresden: Kurz nach Mitternacht war auch die letzte Flamme gelöscht

Dresden - Über Strehlen und die Dresdner Südvorstadt sind am späten Sonntagabend größere Rauchwolken gezogen. In der Caspar-David-Friedrich-Straße hatte der Dachstuhl einer Mehrfamilienhaus-Wohnung gebrannt.

Ein Dachstuhl in der Caspar-David-Friedrich-Straße hatte am Abend Feuer gefangen. © Roland Halkasch

Wie die Feuerwehr Dresden am Montagmorgen mitteilte, waren die Kameraden von kurz vor 21 Uhr bis nach Mitternacht im Einsatz.

Mehrere Trupps hätten unter Atemschutz im Gebäude die Personensuche und die Brandbekämpfung vorgenommen. Über die Drehleiter sei zudem auch von außen mittels Strahlrohr gelöscht worden.



Verletzt wurde bei dem Brand glücklicherweise niemand. Alle 13 Bewohner hatten das Gebäude rechtzeitig verlassen können. Sie wurden am Abend in einem Bus der Dresdner Verkehrsbetriebe, zwölf von ihnen danach in einem Objekt des Sozialamtes untergebracht.

Aufgrund starker Geruchsbelästigung infolge des Brandrauchs wurde am Abend sogar das Modulare Warnsystem des Bundes ausgelöst. Anwohner wurden gebeten, Fenster sowie Türen geschlossen zu halten und Lüftungen abzuschalten.

Die Warnung an die Bevölkerung wurde um 23.39 Uhr wieder aufgehoben, da es zu diesem Zeitpunkt keine Rauchentwicklung mehr gab.