Hausmeister wehrt sich gegen mutmaßliche Killer-Witwe: "Ramona! Warum tust du mir das an?!"

Dresden - "Ramona! Warum tust du mir das an?!" Immer wieder stellte Claus T. (76) am Freitagvormittag diese Frage im Landgericht Dresden . Der Hausmeister wehrte sich unter Tränen und vehement gegen Vorwürfe der Witwe Ramona B. (52).

"Meine Anwälte haben gesagt, Ramona hat mich manipuliert", so Claus, der offenbar immer noch damit hadert, sich so in seiner Bekannten getäuscht zu haben. "Ich habe ihr geglaubt. Für mich klang das alles logisch."

Hat Witwe Ramona B. (52) ihren Bekannten Claus T. ausgenutzt? © Ove Landgraf

Ramona wollte eine Treibjagd - ohne Waffen - durchführen. Illegal und mit Auto. "Daher war auch klar, dass der Wagen beschädigt werden würde und deshalb habe ich das Auto zur Reparatur angemeldet."

Den silbernen GLK ohne Kennzeichen fuhr er auf einem Abschleppwagen zum Treffpunkt, wo Ramona auf dem Rad erschien, den Benz übernahm und nach einer Stunde zurückbrachte.

"Sie fuhr in einem Zug auf den Abschlepper, warf mir einen Umschlag mit 5000 Euro in den Wagen und fuhr davon", so der wegen Beihilfe angeklagte Claus, der den demolieren Wagen in die Werkstatt brachte.

"Ich wusste nie von ihrem teuflischen Plan", so Claus unter Tränen. "Sie hat mich benutzt und ausgenutzt." Dass er bei der Polizei für sie anfangs log, lag daran, dass "ich sie wegen der illegalen Jagd schützen" wollte.

"Wenn Dummheit strafbar ist, dann bin ich zu bestrafen. Aber Ramona, was du mir da angetan hast, dass kann ich einfach nicht begreifen."