Cuttermesser-Attacke: Was Ex-Freundin des Täters vom Tatabend berichtet

Dresden - Prozess um die Cuttermesser-Attacke in der Straßenbahn . Der Amerikaner John Rudat (20) griff ein, als Lisa K. (18, Name geändert) von ihrem damaligen Freund attackiert wurde. Dafür wurde der Rettungssanitäter nicht nur angegriffen, sondern auch noch schwer an der Nase verletzt . Im Prozess gegen die beiden Täter sagte auch Lisa aus.

Ismail A. (21) genießt bisher subsidiären Schutz. Derzeit prüfen die Behörden den Status aber. © Steve Schuster

Die Frau war damals mit ihrem Freund Majd A. (22) und anderen Freunden, darunter Ismail A. (21), in die Linie 7 am Albertplatz eingestiegen.

"Davor gab es schon Streit", so Lisa. "Ich wollte eigentlich nach Hause mit einer anderen Bahn." Lisa setzte sich weg von der Truppe, aber Majd kam hinterher. Das Paar stritt lautstark. Dabei wurde Majd handgreiflich. "Ich wollte gehen, da hat er mich auf den Sitz geschmissen", so Lisa.

Der Amerikaner habe sich eingemischt, "weil Majd so aggressiv war".

Während der Schlägerei der Männer kam plötzlich der nun mitangeklagte Ismail dazu.

"Der hatte ein Cuttermesser in der Socke. Das hatte er uns vorher gezeigt", so die Zeugin, die den entscheidenden Schlag nicht gesehen haben will.