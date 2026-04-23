23.04.2026 10:48 Messerangriff auf John Rudat in Straßenbahn: Wollte Täter ihn dauerhaft entstellen?

Im August 2025 wurde der Amerikaner John Rudat in einer Straßenbahn in Dresden schwer verletzt. Am Donnerstag beginnt der Prozess gegen seine Angreifer.

Von Steffi Suhr

Dresden - Der Fall machte weltweit Schlagzeilen: Im August 2025 griff John Rudat (21) in der Straßenbahn ein, als eine Frau belästigt wurde. Daraufhin wurde der Amerikaner angegriffen, mit einem Cuttermesser an der Nase schwer verletzt. Seit Donnerstag ist am Landgericht Dresden Prozess gegen die beiden mutmaßlichen Täter, Majd A. (22) und Ismail A. (21). In vier Verhandlungstagen sollen noch zehn weitere Taten der beiden Syrer verhandelt werden.

Haupttäter Ismail A. (21) schnitt John Rudat mit einem Cuttermesser ins Gesicht. Jetzt muss er sich vor Gericht verantworten. © Steve Schuster Laut Anklage kam es in jener Nacht in der Linie 7 zur Auseinandersetzung. Als Majd aggressiv auf seine Freundin losging, habe der Rettungssanitäter aus Amerika ihr helfen wollen. Rudat sagte damals zu TAG24, Majd habe die Frau "belästigt, angefasst und lautstark angemacht". John ging dazwischen, hielt Majd auf Abstand. Etwa 15 Sekunden dauerte laut Anklage die Schlägerei. Dann kam plötzlich Ismail, Freund von Majd, dazu. Er attackierte John mit einem Cuttermesser, zerschnitt dem Männer-Model das Gesicht. Dabei wurde ihm beinahe die Nase abgetrennt. John kam ins Krankenhaus, wurde operiert, trägt nun Narben im Gesicht. Laut Oberstaatsanwalt wollte der Angreifer den Amerikaner nicht töten, aber "auf Dauer entstellen". Gerichtsprozesse Dresden Gorbitz-Prügler vor Gericht: Nachbar leidet nach Attacke mit Kleiderstange noch immer Während Ismail untertauchte, wurde Majd zwar sofort geschnappt, kam aber kurzzeitig wieder frei. Sein Kumpel stellte sich freiwillig, nachdem die Polizei öffentlich nach ihm gefahndet hatte. Seit Ende August sitzen beide in U-Haft. Majd gestand teilweise, sein Freund schweigt.

John Rudat (21) verlor bei dem Angriff in der Linie 7 beinahe seine Nase. © Steffen Füssel

Angriff auf John Rudat: Majd A. und Ismail A. sind beide vorbestraft