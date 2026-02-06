Mann greift Supermarkt-Mitarbeiterin mit Krücken an! Zigaretten-Klau endet vor Gericht

Dresden - Ein 28-jähriger Georgier muss sich in Dresden wegen des Verdachts des besonders schweren räuberischen Diebstahls vor Gericht verantworten.

Der 28-jährige Georgier soll in einem Supermarkt 51 Packungen Zigaretten entwendet haben. (Symbolbild) © 123Rf/lutsenko

Wie die Staatsanwaltschaft Dresden am Freitag mitteilte, wird dem Mann vorgeworfen, am 14. August 2025 gegen 19.45 Uhr in einem Supermarkt in der Wilhelm-Liebknecht-Straße in Dresden 51 Packungen Zigaretten im Wert von rund 450 Euro entwendet und in eine Tasche gesteckt zu haben.

Als er den Laden ohne zu bezahlen verlassen wollte, wurde er jedoch von einer Mitarbeiterin des Marktes angesprochen, die zudem versuchte, ihm die Tasche mit der gestohlenen Ware zu entreißen.

Daraufhin soll der Georgier seine Krücken mehrfach in Richtung der Mitarbeiterin gestoßen haben, wodurch er zunächst entkommen konnte.