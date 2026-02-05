Illegales Bordell in Dresden: Betreiberin versucht vor Gericht zu feilschen

Schon 2023 flog Masseuse Nadja R. (57) mit ihrem illegalen Bordell in der Zschonergrundstraße auf. Vor Gericht räumte die gebürtige Ukrainerin den Betrieb ein.

Von Eric Hofmann

Dresden - Irgendwann wird's dann doch teuer: Schon 2023 flog Masseuse Nadja R. (57) mit ihrem illegalen Bordell in der Zschonergrundstraße auf. Doch auch als das Ordnungsamt im Juli 2024 dort vorbeikam, herrschte reges Treiben. Vor Gericht räumte die gebürtige Ukrainerin den Betrieb ein, versuchte mit Feilschen, das Bußgeld noch zu drücken.

Masseuse Nadja J. (57) muss nun das Bußgeld zahlen. © Peter Schulze Es war wohl schwer zu leugnen: Als die Kontrolleure gegen 13 Uhr im Zschonergrund anrückten, öffnete eine Dame im Morgenmantel die Tür zur Erdgeschoss-Vierzimmerwohnung. Panik brach aus - eine Dame flüchtete mit einem Sprung durch das Fenster, zwei Herren gaben sich als Freier zu erkennen. Eine Prostituierte blieb vor Ort. Zudem fanden sich Kondome, Gleitgel und Massageöl in rauen Mengen in der Wohnung. Die Stadt verhängte ein Bußgeld von 1000 Euro, doch Nadja R. wollte nicht zahlen.

Stadt kommt Nadja R. entgegen