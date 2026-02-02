Weil sie wieder in Haft muss: Unterstützung von BSW und AfD für Moritzburger "Corona-Ärztin"

Dresden/Moritzburg - Die Moritzburger "Corona-Ärztin" Bianca W. muss im Februar wegen gefälschter Atteste erneut in Haft. BSW und AfD protestieren.

Corona-Ärztin Dr. Bianca W. (68) aus Moritzburg muss ins Gefängnis. © Peter Schulze

Das Landgericht Dresden hatte die Ärztin im Juni 2024 zu zwei Jahren und acht Monaten Haft verurteilt sowie ein dreijähriges Berufsverbot verhängt.

Der 5. Strafsenat des Bundesgerichtshofs bestätigte das Urteil im September vergangenen Jahres. 476 Tage hat W. in Untersuchungshaft bereits abgesessen, den Rest der Haftstrafe soll sie in den nächsten Tagen antreten.

"Der Zeitpunkt ist politisch brisant", erklärte der BSW-Fraktionsgeschäftsführer Jens Hentschel-Thöricht (47) und verwies auf Aussagen der Bundesgesundheitsministerin.

Nina Warken (46, CDU) hatte vor zwei Wochen Vorwürfe ihres US-amerikanischen Amtskollegen Robert F. Kennedy Jr. (72) zurückgewiesen, in Deutschland würden Ärzte und Patienten wegen Ausnahmen vom Tragen von Masken und von Impfungen gegen Covid-19 strafrechtlich belangt.