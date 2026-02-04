Baumaschinen direkt vom Hof geklaut: "Auto-Doc" der Bagger-Bande packt aus
Dresden - Vor fast drei Jahren war es eine Katastrophe für den Baumaschinenhändler BNS in Niederau: Einbrecher klauten in einer Nacht gleich fünf Minibagger im Wert von fast 180.000 Euro.
Dahinter steckte eine professionelle Bande aus Ungarn, die nur durch einen kuriosen Zufall aufflog.
Am Dienstag musste sich nun Vilmos "Auto-Doc" S. (54) vor dem Dresdner Amtsgericht verantworten, ein Spezialist für das Fälschen von Fahrgestellnummern.
Es gab Fahrer, Diebe, Ausspäher und Verkäufer - die ungarische Bande, die 2023 zum Schrecken ostdeutscher Bauschmaschinen-Händler wurde, war höchst professionell unterwegs.
Doch dann schlug bei ihnen das Pech zu: "Im Frühjahr häufte sich der Diebstahl hochwertiger Baumaschinen", berichtete ein Ermittler der Soko KfZ. "Die Maschinen wurden geöffnet, kurzgeschlossen und vom Grundstück gefahren. Dann wurden sie mit dem Tieflader über die A17 nach Tschechien, die Slowakei oder Ungarn verbracht."
Drei bis fünf Bagger hätten auf einen Tieflader gepasst.
Levente D. gilt als Kopf der Bande
Doch im letzten Schritt ging die Sache mit den sächsischen Baggern schief. "Die sind einem ungarischen Baumaschinenhändler angeboten worden", so der Ermittler. "Der war vorher mal Polizist und ist mit dieser Information zur Polizei gegangen." Neben den Köpfen der Bande flog so auch recht schnell der "Auto-Doc" auf.
Der gestand, dass er den Auftrag hatte, die Fahrzeugidentifikationsnummern zu ändern: "Ich wollte die Seriennummern verändern. Ich habe Geld gebraucht."
Er habe einen Kopf der Bande, Levente D. (39), gekannt, der ihn darum gebeten habe. Mit ihm habe er auch schon seit Jahren wegen Autogeschäften zu tun.
"Wir haben uns an einer Tankstelle getroffen", sagte Vilmos S. "Ich habe mir dort drei Arbeitsmaschinen angeguckt." Auf einem Hof noch mal dasselbe Spiel, eine Woche später wollte er zu Werke gehen, bekam für jeden Bagger 500 Euro versprochen. Doch dazu kam es nicht mehr.
Deshalb kassierte Vilmos S. nur sieben Monate Haft auf Bewährung und kam so wieder auf freien Fuß. "Es gibt keinen einzigen Nachweis, dass Sie Bestandteil der Bande waren", so der Richter. "Aber es war in den Kreisen bekannt, dass Sie Fahrgestellnummern verschleiern."
Titelfoto: Ove Landgraf