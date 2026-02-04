Baumaschinen direkt vom Hof geklaut: "Auto-Doc" der Bagger-Bande packt aus

Vor fast drei Jahren war es eine Katastrophe für den Baumaschinenhändler BNS in Niederau: Einbrecher klauten fünf Minibagger. Nun folgte der Prozess in Dresden.

Von Eric Hofmann

Dresden - Vor fast drei Jahren war es eine Katastrophe für den Baumaschinenhändler BNS in Niederau: Einbrecher klauten in einer Nacht gleich fünf Minibagger im Wert von fast 180.000 Euro.



Vilmos "Auto-Doc" S. (54) trug zum letzten Mal Handschellen. © Ove Landgraf Dahinter steckte eine professionelle Bande aus Ungarn, die nur durch einen kuriosen Zufall aufflog. Am Dienstag musste sich nun Vilmos "Auto-Doc" S. (54) vor dem Dresdner Amtsgericht verantworten, ein Spezialist für das Fälschen von Fahrgestellnummern. Es gab Fahrer, Diebe, Ausspäher und Verkäufer - die ungarische Bande, die 2023 zum Schrecken ostdeutscher Bauschmaschinen-Händler wurde, war höchst professionell unterwegs. Gerichtsprozesse Dresden Weil sie wieder in Haft muss: Unterstützung von BSW und AfD für Moritzburger "Corona-Ärztin" Doch dann schlug bei ihnen das Pech zu: "Im Frühjahr häufte sich der Diebstahl hochwertiger Baumaschinen", berichtete ein Ermittler der Soko KfZ. "Die Maschinen wurden geöffnet, kurzgeschlossen und vom Grundstück gefahren. Dann wurden sie mit dem Tieflader über die A17 nach Tschechien, die Slowakei oder Ungarn verbracht." Drei bis fünf Bagger hätten auf einen Tieflader gepasst.

Mit diesem Bagger wurde in Niederau der Firmenzaun eingerissen. © Steffen Füssel

Levente D. gilt als Kopf der Bande