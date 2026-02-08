Nach Prügelattacke brüllt er seinen Namen: Schlagkräftiger Tischler verknackt

Tischler Steve M. wurde nach einer Prügelattacke auf einen Radfahrer in Übigau zu sieben Monaten Haft auf Bewährung verurteilt.

Von Eric Hofmann

Dresden - Tischler Steve M. (36) prügelte in Übigau auf den Radfahrer Alexander P. (45) ein. Dieser hatte sich vom Transporter, in dem auch Steve saß, bedrängt gesehen und wollte die Fahrerin zur Rede stellen.

Steve M. (36) kassierte gestern sieben Monate Haft auf Bewährung. © Peter Schulze Steve behauptete, der Radler hätte mit dem Rad nach ihm geschlagen, doch das Gericht nahm ihm das nicht ab, verurteilte ihn zu sieben Monaten Haft auf Bewährung. Auch weil der Schläger schon wegen mehrerer Gewaltdelikte viele Jahre hinter Gittern verbracht hatte.