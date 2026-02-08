Nach Prügelattacke brüllt er seinen Namen: Schlagkräftiger Tischler verknackt
Dresden - Tischler Steve M. (36) prügelte in Übigau auf den Radfahrer Alexander P. (45) ein. Dieser hatte sich vom Transporter, in dem auch Steve saß, bedrängt gesehen und wollte die Fahrerin zur Rede stellen.
Steve behauptete, der Radler hätte mit dem Rad nach ihm geschlagen, doch das Gericht nahm ihm das nicht ab, verurteilte ihn zu sieben Monaten Haft auf Bewährung.
Auch weil der Schläger schon wegen mehrerer Gewaltdelikte viele Jahre hinter Gittern verbracht hatte.
Deshalb sind die Ermittler auch erst auf ihn gekommen: Sowohl der Radler als auch seine damalige Freundin sagten aus, er habe nach der Prügelattacke auf der Straße posiert, seinen Familiennamen gebrüllt und verkündet, den solle man sich merken, jeder in Dresden würde ihn kennen.
Erkannt hat ihn kurz darauf die Polizei in ihrer Datenbank ...
