Hunderte Fälle: Vater soll Tochter (7) einem Kumpel zum Missbrauch überlassen haben!

Demnach ließ Silvio seinen (einschlägig vorbestraften) Kumpel Uwe immer dann in die Dresdner Wohnung, wenn die Kindesmutter außer Haus war. Während der Vater im Nebenzimmer fernsah, verging sich Uwe an dem Mädchen im Kinderzimmer. Es musste sogar Pornos mit dem Täter ansehen, um "die Szenen nachzustellen".

Ein Kinder- und Jugendhaus schaltete die Polizei ein, als sich das inzwischen 15-jährige Opfer dort an Betreuer gewandt hatte. Die Staatsanwältin ist überzeugt, dass das Kind über Jahre widerliche Übergriffe der Männer zu ertragen hatte.

Uwe K. (50) wurde aus der Haft zum Prozess gebracht. Auch er schweigt derzeit. © Steve Schuster

Das Mädchen fragte den Vater, warum es sowas tun muss. Seine Antwort laut Anklage: "Das ist normal. Aber sage nichts der Mama." Wahlweise versprach der dem Kind als "Belohnung" ein Eis!

Obendrein soll auch Silvio in 141 Fällen seine Tochter missbraucht haben.

Trotz der massiven Vorwürfe ist der Vater nicht in U-Haft, lebt weiter mit der Kindesmutter in der gemeinsamen Wohnung. Die Tochter ist nun in einer Wohngruppe untergebracht.

Silvio schweigt bisher zur Anklage. Auch Uwe verweigert die Aussage. Er ist aber in U-Haft. Ihm droht neben einer Strafe auch die Sicherungsverwahrung.

Urteil folgt.