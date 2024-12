Illegales Autorennen: Mit Tempo 100 durch Dresden

Dresden - Es war ein eigentümliches Trio, das sich da hintereinander am 31. Oktober 2022 an der Ampel auf der Rennplatzstraße in Seidnitz einfand: Thomas Z. (48) mit seinem Mazda-Cabrio vorn, dahinter Götz W. (60) in seinem BMW-Cabrio und zuletzt eine Zivilstreife im Golf. Am Montag trafen sich alle vor Gericht wieder, denn die beiden Cabrios sollen sich ein illegales Rennen geliefert haben.