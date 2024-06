Dresdner Cannabis-Dealer bunkerte Drogen auch bei Mutti - Knast!

Carsten S. (34) wurde zu einer Gefängnisstrafe verurteilt. © Steve Schuster

Die Anklage ging davon aus, dass Carsten insgesamt 370 Kilo Cannabis verkaufte. Letztlich waren "nur" gut 190 Kilo nachweisbar, was freilich dennoch ein Urteil nach sich zog. Carsten hatte gestanden.



In seiner Wohnung hatte er das Rauschgift portioniert. Der Angeklagte, so der Richter, habe viele Depots gehabt. So einen Keller in Pieschen, aber auch bei seiner Mutter bunkerte er die heiße Ware.

Der bis dahin nicht vorbestrafte Bürokaufmann nahm selbst Drogen und habe "ordentlich von seinen Einnahmen gelebt", so der Richter.