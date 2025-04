Eine Gefahr für sich und andere: Das passiert jetzt mit dem verurteilten Messerstecher

Dresden - Khalid O. (30) muss auf unbestimmte Zeit in eine psychiatrische Klinik. Das Landgericht Dresden ordnete am Mittwoch die Unterbringung für den Eritreer an. Demnach ist er eine Gefahr für sich und die Allgemeinheit. Der Bäckergehilfe hatte immer wieder mit Messern zugestochen, ist aber schuldunfähig.