Kriminelle Bagger-Bande vor Gericht: Im Ausland machten Diebe fatalen Fehler

Diese Bande grub sich sozusagen selbst ein Loch. Im Ausland flogen Bagger-Diebe auf.

Von Steffi Suhr

Dresden - Diese Bande grub sich sozusagen selbst ein Loch. Ausgerechnet einem Polizisten boten die Kriminellen geklaute Mini-Bagger an, flogen so freilich auf! Nun kassieren die Diebe nach und nach ihre Strafen. So verhandelte jetzt der Amtsrichter in Dresden gegen Levente D. (39). Der Rumäne war laut Anklage sogar in der Führungsriege der Bande tätig.

Levente D. (39) wurde vom Amtsrichter verurteilt. © Eric Münch Im Frühsommer 2023 wurden in Sachsen Bau-Firmen geplündert. In Annaberg-Buchholz verschwanden sieben Minibagger, in Niederau fünf. In Nordsachsen wurde der Trupp wohl gestört. Dort wurden vier Minibagger aufgebrochen, aber nicht abtransportiert. Die Bande hatte Tieflader zum Abtransport, verscherbelte die Beute nach Ungarn und Rumänien. Levente, so die Anklage, hielt Kontakt zu Käufern, gab Diebstähle in Auftrag. Dann der Fehler: "In Budapest wurden einer Baufirma Bagger angeboten", so ein Fahnder vom LKA. "Der Chef war aber mal Polizist und schaltete seine ungarischen Ex-Kollegen ein." Und die das LKA Sachsen. Gerichtsprozesse Dresden Er räumte einen Uhren-Laden aus: Räuber in Abwesenheit verurteilt "In Annaberg-Buchholz wurden sieben Bagger entwendet", so der Fahnder. "Zwei fanden wir im nahen Wald. Fünf waren weg. Davon fanden wir drei in Ungarn wieder. Die restlichen beiden blieben verschwunden."

Auch Cornel-Daniel C. in Haft