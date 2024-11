Frau in Freital erstochen! Motiv immer noch unklar

Dresden/Freital - Harmonisch. Ausgewogen. Liebevoll. So beschrieb ein Freund (60) die Ehe von René (52) und Sandy S. (†48). Doch der Gartenbauer muss sich am Landgericht Dresden verantworten, weil er seine Gattin mit sieben Messerstichen tötete. Noch immer sucht die Kammer nach einem Motiv.

René S. (52) erinnert sich nicht an die Tat. © Simone Lauritz

"Sie waren auch nach so vielen Jahren wie frisch verliebt", sagte ein Freund im Zeugenstand.

Er und seine Frau kannten René und Sandy über zwanzig Jahre, fuhren gemeinsam in den Urlaub. "Aber in den letzten Monaten trank sie mehr", so der Freund.

"Das lag wohl am Stress mit ihrer Mutter und im Job." René habe ihm anvertraut: "Das wird mir zu viel."

Auch dem Freund war aufgefallen, dass Sandy nach zu viel Wein "ein Auge zukniff, um nicht doppelt zu sehen", "Ausfallschritte machte", "einen Knoten in der Zunge hatte".



Doch vor ihm habe das Paar das Problem nie thematisiert. Im April wurde Sandy erstochen im Haus gefunden, René war apathisch, hatte selbst beigebrachte Schnittverletzungen.