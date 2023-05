Drogenschulden und VW: Wenn Kriminelle dem Autodieb das Auto klauen

Kabil T. (32) gab zu, das Auto des Schuldners als Pfand genommen zu haben. © Peter Schulze

Dass sie mit Drogen zu tun haben, stritt keiner der beiden Angeklagten ab. Auch nicht die Schulden, die Lars B. bei ihnen gehabt haben soll.



Was dann am 18. August 2022 konkret gelaufen sein soll, gab es vor Gericht allerdings in unterschiedlichen Versionen zu hören: Laut Staatsanwaltschaft soll Kabil dem Mann angeboten haben, seine Schulden abzuarbeiten.

Dafür solle er einen Bekannten durch die Gegend fahren. Extra dafür soll er einen Volkswagen im Wert von 13.500 Euro bei einer Dresdner Immobilienfirma gestohlen, am selben Tag dann seinen "Fahrdienst" angetreten haben.

Staatsanwaltschaft und die beiden Angeklagten sind sich einig, dass dann aber Kabil T. und Mansour H. eingestiegen sind und sich zum Amalie-Dietrich-Platz fahren lassen haben.

"Ich habe ihn gefragt: 'Wann krieg' ich mein Geld?'", so Kabil T. "Da sagte ich: Dann kriegst du auch dein Auto." Danach packte er sich den Zündschlüssel.