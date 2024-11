Ehefrau in Freital abgestochen: Angeklagter hat Erinnerungslücken!

René S. (52) muss sich vor dem Landgericht Dresden verantworten. © Steffen Füssel

Der Gartenbauer beteuert zwar seine Trauer, hat aber angeblich kaum Erinnerung an die Tat. "Ich kann es nicht glauben, aber ich muss es ja gewesen sein", so René zum Prozessauftakt.

Er sei abends im Wohnzimmer eingeschlafen. "Als ich wach wurde, waren alle Lichter an und alle Türen auf", so der Rheumatiker, der sehr kälteempfindlich sei. Er habe seine Frau zur Rede stellen wollen, die aber in ihrem Bett schlief, nicht reagiert hätte.

"Ich gab ihr deswegen eine leichte Ohrfeige", so René, der vermutete, seine Frau hätte "mal wieder" zu viel Wein getrunken.

Kurz danach hätte sie ihn im Untergeschoss zur Rede gestellt, dabei ein Messer in der Hand gehabt. Dann habe René nur noch einzelne Bilder vor Augen: Er habe plötzlich besagtes Messer in der Hand. Sie liegt blutend am Boden. Dann steht sie wortlos im Garten.

Schließlich liegt sie wieder auf den Fliesen im Kaminzimmer, wo der Streit begann. "Ich dachte, sie schläft, wollte, dass sie nicht friert und deckte sie zu."