Eisverkäufer vor Gericht: Afghane soll zwei Frauen missbraucht haben

Dresden - Schwere Vorwürfe gegen einen afghanischen Eisverkäufer. Gulagha A. (40) muss sich vorm Landgericht Dresden verantworten, weil er in der Landeshauptstadt zwei Frauen vergewaltigt haben soll. Er bestreitet die Taten. Aber DNA-Spuren könnten ihn zumindest in einem Fall überführen.

Gulagha A. (40) hofft, dass er freigesprochen wird. © Norbert Neumann

So soll Gulagha im November 2023 einer obdachlose Frau (32) am Hauptbahnhof angeboten haben, bei ihm zu duschen und zu schlafen.

Dankbar nahm die Frau die Hilfe an, ging mit ihm in seine Wohnung in Gorbitz. Sie wusch sich, zog sich wieder an und legte sich bekleidet in ein Bett.

Laut Anklage forderte Gulagha Sex, sie weigerte sich, er vergewaltigte sie. Danach lief die Frau zur Polizei und erstattete Anzeige. Doch das Opfer war wohl so verstört, dass sie die Anzeigenaufnahme abbrach und verschwand. Bis heute ist die Frau verschwunden, kann nicht als Zeugin geladen werden.

Immerhin: Die Frau wurde per Video vernommen, welches dem Gericht vorliegt. Und die Polizei suchte freilich dennoch Gulagha auf, nahm DNA von ihm.