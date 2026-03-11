Er pickte sich Jugendliche heraus: Geldstrafe für Prügel-Polizisten

Dresden - Im August 2022 drehte der Kommissar durch: In der Nacht hatten sich Dutzende Jugendliche am Elbufer versammelt, darunter bekannte Intensivstraftäter.

Hauptkommissar Daniel M. (49) wurde am Dienstag wegen gefährlicher Körperverletzung und Körperverletzung zu einer Geldstrafe verurteilt. © Peter Schulze

Es war der Höhepunkt der Jugendgewalt in Dresden, in deren Folge die Soko Iuventus aufgebaut wurde.

Hauptkommissar Daniel M. (49) zog aus dem Pulk nacheinander zwei Jugendliche heraus, die die Menge aufheizten - beide polizeibekannt. Doch dann ging der Polizist zu weit: Wohl nach einer Beleidigung verpasste er einem damals 17-Jährigen eine Platzwunde mit der Taschenlampe, der zweite bekam Faustschläge in den Bauch.

Dafür verurteilte ihn das Amtsgericht gestern zu 110 Tagessätzen zu je 115 Euro (12.650 Euro).