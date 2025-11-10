Erst wenige Wochen aus dem Knast: Trotzdem begibt sich Witalij auf Drogenfahrt

Dresden - Er war erst wenige Wochen aus dem Knast, da fuhr Witalij W. (43) auch schon wieder dort ein. Grund: Er war im Juni auf einer geklauten KTM durch Dresden gekurvt - ohne Führerschein, aber mit Drogen im Blut. Doch vor allem seine Ortsunkenntnis wurde ihm zum Verhängnis.

Witalij W. (43) war mit einer geklauten KTM in Dresden unterwegs. © Stefan Häßler

Eigentlich lebt Witalij (saß wegen diverser Delikte im Knast) in Bayern. "Weil ich mal nach Dresden verlegt wurde, blieb ich nach der Entlassung hier", so der Angeklagte.

"Die Maschine gab mir ein Freund. Ich wusste, dass die geklaut war."

Damit fuhr er nachts über die Fiedlerstraße. Doch die war aufgrund von Bauarbeiten gesperrt. Zudem stand da ein Streifenwagen zur Bewachung der Synagoge. Die Beamten staunten nicht schlecht:

"Der fuhr ganz langsam an uns vorbei in die Baustelle", so ein Hauptmeister.