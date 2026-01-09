Ex-Freund sagt im NSU-Prozess aus: Wie tief steckte Zschäpes Freundin mit drin?

Dresden - Wie tief steckte Susann E. (44) in der Neonazi-Szene? Die Bundesanwaltschaft wirft der Zschäpe-Freundin vor, den terroristischen "Nationalsozialistischen Untergrund" (NSU) unterstützt zu haben . Um etwas über ihre Gesinnung zu erfahren, musste am Donnerstag auch ihr Ex-Freund David L. (43) aussagen.

Susann E. (44) muss sich wegen Terrorunterstützung vor Gericht verantworten. © TAG24

Der Zwickauer Hüne war jahrelang kein Kind von Traurigkeit, hat Vorstrafen wegen Gewaltdelikten und Nazipropaganda. "Ich war rechts", sagt David L. als einer der wenigen Zeugen aus dem Umfeld von Susann E. ganz offen. Sogar extrem rechts.

Heute will er das nicht mehr sein. Susann E. sei eine seiner ersten Freundinnen gewesen - und "leicht rechts". So seien früher in Zwickau fast alle gewesen.

Bloß: So "leicht" rechts scheint das Umfeld wohl nicht gewesen zu sein, denn der Zwickauer bestätigt, dass Susann E. mit bei der Kneipenschlägerei vom 21. April 2001 in der Biker-Bar "Big Twin" war.

"Ich war betrunken und habe dann Streit angefangen", sagt David L. "Und habe auf die Fresse bekommen."