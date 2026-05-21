Frau im Crystal-Rausch: Bewährung für tödlichen Unfall

Dresden - In Dresden -Gohlis erfasste Nina L. (39, Name geändert) im Januar 2025 den Fußgänger Rainer-Uwe M. (56) mit ihrem Cupra. Er erlag seinen schweren Verletzungen. Die Verkäuferin, die reichlich Crystal im Blut hatte, musste sich nun am Amtsgericht Dresden verantworten.

Nina L. (39, Name geändert) fuhr den Unfallwagen. © Peter Schulze

Sie schluchzte, als ihr Verteidiger ihre Erklärung verlas.

"Ich würde es so gerne rückgängig machen", hieß es da. An jenem Dienstag hatte sie sich nach Feierabend zu einer Dosis Crystal von einer Freundin "verleiten lassen".

Ab und an habe sie Drogen genommen, um den Stress in Job und Familie zu bewältigen.

Danach fuhr sie auf der Dresdner Straße (B 6) stadtauswärts nach Hause.

Die Ampel Höhe Grüner Weg zeigte Grün. Doch kurz davor lief der Bauarbeiter über die Straße.

Ein entgegenkommender Autofahrer sah den Fußgänger noch, bremste und "ging davon aus, dass er in der Mitte stehen bleibt, weil ja Gegenverkehr war".