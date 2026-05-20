Prozess in Dresden: Wolle Förster bekommt nach 10 Jahren sein Urteil

Dresden - Was lange währt, wird endlich gut. Nach zehn Jahren Prozess bekam Multi-Unternehmer Wolle Förster (71) sein Urteil vom Landgericht Dresden .

Das Dresdner Urgestein Wolle Förster (71) kam immer wieder mit neuen Beweismitteln zum zähen Prozess. © Ove Landgraf

Ihm wurden 50.000 Euro Schadensersatz plus Zinsen zugesprochen. "Endlich ist das Kapitel vorbei", freute sich Wolle nach der Entscheidung.

Im Jahr 2016 plünderten Einbrecher seine Spielhalle in der Johannstadt, erbeuteten 25.000 Euro.

Dazu kamen gut 30.000 Euro Sachschaden. Weil die Sicherheitsfirma laut Wolle damals fehlerhaft agierte, forderte er Ersatz, zog deshalb vor Gericht.