Frau löst Fettbrand in Löbtau aus: Statt Schnitzel zum Frühstück kommt die Feuerwehr

Dresden - Zum Frühstück sollte es Schnitzel geben: Wena K. (56) hat mit einem Fettbrand im Juni 2023 ihre Maisonette-Wohnung in Dresden-Löbtau abgefackelt. Für diese fahrlässige Brandstiftung drohen bis zu fünf Jahre Knast, die gebürtige Brasilianerin sollte mit einer Verwarnung davonkommen. Die will sie aber nicht akzeptieren. Ihr Prozess wird zur Posse.

Achtung, Fettbrandgefahr! Ein Schnitzel wie dieses brannte eine Maisonettewohnung in Dresden nieder. (Symbolfoto) © 132rf/weyo

Kurz nach halb acht raste die Feuerwehr damals in die Wernerstraße: Laut Anklage überhitzte Wena an diesem Sonntagmorgen sehr viel Öl in einem sehr kleinen Kochtopf.

Als sie ihr Frühstücksschnitzel hineinwarf, entzündete sich das Öl (ein sogenannter Fettbrand), die Flammen griffen auf Abzugshaube und Teppich über. Wena kam mit Rauchvergiftung ins Krankenhaus, die Wernerstraße blieb voll gesperrt.

Weil das "mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit" hätte verhindert werden können, legt die Staatsanwaltschaft ihr fahrlässige Brandstiftung zur Last.

Richter Meißner hatte die Arbeitslose nur schriftlich verwarnt. Und trotzdem erschien sie am gestrigen Mittwoch mit Anwalt vor Gericht.