Halbnackt und betrunken: Krawallmacher beißt Polizisten in den Finger

Dresden - Dieser Grillabend in Niedersedlitz lief völlig aus dem Ruder. Erst zofften sich plötzlich die Teilnehmer. Zu allem Überfluss war Franco O. (33) so betrunken, dass er massiv ausfällig gegen die gerufenen Beamten wurde. Einen Polizeimeister biss er sogar in den Finger. Nun saß der Tischler vom Amtsrichter.