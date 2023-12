Handfester Streit um Einkaufswagen: Supermarkt-Schläger findet gnädige Richterin

Heiko B. (64), der seinerseits einen Wagen brauchte, fragte genervt, "ob das noch lange ginge". Und: "Er sagte auch, dass ich ungewaschen rieche", so der Angeklagte kleinlaut. "Da hab ich völlig unangemessen reagiert."

Es war ein klassischer Freitagmittag im Supermarkt: alle Kassen voll, der Laden brummt, fast alle Einkaufswagen weg. An einem der letzten hantierte Thomas. "Ich musste meinen Wagen nochmal auslösen, weil ich meinen Schirm darin vergessen hatte. Aber das hatte sich alles verhakt", so der geständige Dresdner.

Heiko B. (64) und Mandy B. (43) wurden mit einem Regenschirm attackiert. © Bildmontage: Fotos/Steve Schuster

Kundin Mandy B. (43) half dem Opfer auf, fragte den Täter, "was das sollte". Immer noch in Rage blaffte Thomas: "Willst du auch eine?" und holte erneut zum Schlag aus. "Mich zog ein anderer Mann weg, sonst wäre ich auch getroffen worden", so Mandy.

Thomas T. entschuldigte sich ausdrücklich bei beiden Opfern im Gericht. Bereits zuvor hatte er seinen Opfern Entschuldigungsbriefe geschrieben sowie 300 Euro und 1000 Euro gezahlt.

Die Richterin erkannte echte Reue an und ging von einem "einmaligen Vorfall" aus.

Sie stellte das Verfahren ein. Allerdings muss Thomas seinen Opfern nochmals 1000 Euro und 3000 Euro zahlen, sowie 20 Stunden gemeinnützig arbeiten.