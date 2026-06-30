Hasch in der Stube, Viagra im Kinderzimmer: Seine Wohnung war ein "Supermarkt" voller Drogen

Dresden - War das noch eine Wohnung oder schon ein Drogen-Supermarkt? Am 17. Dezember rückte die Polizei bei Tobias L. (46) an der feinen Dresdner Königstraße ein. Volltreffer! So gut wie jede Art von Drogen fand sich in der Wohnung. Seitdem sitzt der Mann in Haft und muss sich seit Dienstag vor dem Landgericht verantworten.

Tobias L. (46, r.) soll kiloweise Drogen in seiner Wohnung gelagert haben. © Norbert Neumann

10.38 Uhr war Razzia: Schon im Wohnzimmer entdeckten die Ermittler mehr als vier Kilo Marihuana, weitere 3,2 Kilo Haschisch und 1016 Gramm Amphetamine. Dabei blieb es nicht: Im großen Stil fanden sie außerdem MDMA, Ecstasy, Pilze und verschreibungspflichtige Medikamente.

In Schlaf-, Kinderzimmer und Küche sah es ähnlich aus: So fand sich eine erstaunliche Vielfalt an Cannabis-Produkten: Tobias soll sowohl berauschende Gummibärchen als auch Fruchtgummis sowie Kekse vorrätig gehalten haben.

Auch THC-haltige Vapes entdeckten die Ermittler in der Wohnung. In der Küche fand sich LSD, im Kinderzimmer Tilidin und Viagra.

Die 26.000 Euro Bargeld sprechen dafür, dass Tobias wohl auch damit gehandelt hat. Sein Pech: Weil in der Wohnung auch ein Schlagring, mehrere Messer und ein Schlagstock lagen, ist er nun wegen bewaffneten Drogenhandels dran.