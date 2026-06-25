25.06.2026 19:34 Schüttelte Felix ein Baby tot? Tapfere Mutter spricht vor Gericht

Felix M. soll ein Baby zu Tode geschüttelt haben. Über Stunden sprach nun Michelle F., die Mutter des Kindes, tapfer im Gericht.

Von Steffi Suhr

Dresden - Der Prozess am Landgericht Dresden um den gewaltsamen Tod von Marek († 10 Monate). Felix M. (30) muss sich wegen Mordes verantworten. Laut Anklage hatte er dem Jungen Schädelbrüche beigebracht, weil das Baby ihn beim Zocken störte. Über Stunden sprach nun Michelle F. (22), Mutter des Kindes, tapfer im Gericht.

Felix M. (30) weist im Prozess die Schuld von sich. Er verdächtigt die Kindesmutter oder seine eigene Tochter des Baby-Mordes. © Peter Schulze Bei der Pflegehelferin und ihrem Baby waren Felix und seine beiden eigenen Kinder samt Hund erst Wochen zuvor eingezogen. "Es war eigentlich ein gutes Familienleben", so Michelle. "Die Kinder kamen miteinander klar." Aber: Während sie arbeiten ging, alle Kinder versorgte, nach Feierabend mit dem Hund Gassi ging, einkaufte, war der Alltag von Felix überschaubar: "Er spielte am Rechner Schießspiele oder lag auf dem Sofa. Manchmal machten wir gemeinsam was mit den Kindern", so Michelle. Felix hatte im Prozess behauptet, er habe im Haushalt bei Michelle nicht helfen dürfen. "Es wäre schön gewesen, wenn er mal was getan hätte", so die Zeugin, die im Gegenteil auch noch seine eigene (vom Amt bezahlte) Wohnung putzte, als sich das Jugendamt ankündigte. Gerichtsprozesse Dresden Schwules Ehepaar missbraucht Jungen und dessen Bruder: So lautet das Urteil Ihr habe er "geholfen", ihren Dienst künftig auf die Spätschicht zu verlegen. "So könnte ich mich tagsüber um die Kinder kümmern", schilderte Michelle.

"Ich hob ihn aus dem Bettchen und er atmete nicht mehr": Michelle F. beschreibt den Tatabend

An jenem Septembertag 2025 war Michelle arbeiten. Als sie abends heim kam, lagen die Kinder in ihren Betten. Sie räumte auf, Felix zockte. "Ich habe bei Marek im Zimmer das Fenster angekippt und deckte ihn zu. Eigentlich bewegte er sich dabei immer. Diesmal nicht", so die Mutter unter Tränen. "Ich hob ihn aus dem Bettchen und er atmete nicht mehr." Während sie unter Anweisungen des Rettungsdienstes am Telefon panisch versuchte, das Kind zu reanimieren, lief Felix durch die Wohnung, verlangte von ihr, zu sagen, dass er nicht mit den Kindern alleine gewesen sei, nahm ihr sogar das Handy weg und löschte den Chat-Verlauf des Paares! Laut Anklage waren dem Jungen mehrere Schädelbrüche beigebracht worden, er hatte keine Chance zu überleben. Noch als die verzweifelte Mutter aus dem Krankenhaus mit der Todesnachricht zurückkam, behauptete Felix ihr gegenüber: "Der Kleine ist im Schlaf erstickt und wir haben es nicht gemerkt." Die Obduktion ergab eindeutig eine andere Todesursache. Laut Anklage hatte Felix ihn misshandelt, weil er ihn beim Zocken störte.

Felix M. weist jede Schuld von sich - und beschuldigt seine eigene Tochter