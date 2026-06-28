Michael verschwand aus Drogentherapie, nun muss er wieder in den Knast

Dresden - Er türmte aus der Drogentherapie, beging erneut Straftaten und fährt nun wieder ein. Michael G. (37) muss für weitere drei Jahre und zehn Monate hinter Gitter. So urteilte das Landgericht Dresden über den Dieb.

Michael G. (37) war eigentlich zur Drogentherapie, klaute aber wieder Fahrräder. © Picxell

Immer wieder hatte Michael Räder in Dresden, Radebeul und Pillnitz gemaust, um sie zu verhökern, sich davon Rauschgift zu kaufen.

Dabei war er extra für eine Drogentherapie vorzeitig aus dem Knast entlassen worden. Doch aus der Klinik verschwand Michael, ging wieder auf Beutezug.

Seit Jahren begeht er Beschaffungskriminalität, landet wieder hinter Gittern. "Drehtüreffekt" nannte das der Gutachter.

Bei seinen Taten war dem Dieb offenbar egal, ob er Spuren hinterlässt. So ließ er manches Zweirad am nächsten Tatort einfach stehen.