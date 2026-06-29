Angelo soll als Freigänger mit Drogen gedealt haben

Dresden - Wenn die Anklage stimmt, dürfte er eine der höchsten Rückfallgeschwindigkeiten in der Strafjustiz hingelegt haben. Angelo D. (51) soll schon wieder mit Drogen gedealt haben, als er noch Freigänger im Knast war! Nun ist erneut Prozess am Landgericht Dresden gegen den Italiener.

Den Italiener Angelo D. (51) hatten die Fahnder schon wieder in der Überwachung, da saß er eigentlich noch hinter Gittern. © Steve Schuster

Eigentlich hatten die Fahnder Anfang 2025 einen ganz anderen Drogenhändler im Visier. Nach einer anonymen Anzeige, dass der vermeintliche Dealer Rauschgift von Polen über Sachsen bis nach Nordfriesland bringt, wurde er observiert, sein Telefon überwacht. "Ab März trat er dabei massiv in Erscheinung", so der Ermittler im Gericht.

Demnach mischte Angelo bei Telefonaten oder Treffen mächtig mit. So rief er laut Polizei den eigentlich Überwachten an und sagte: "Der Pole kommt, wir müssen nach Bautzen."

Was für die Fahnder ein sicheres Zeichen war, dass Angelo in die Drogenlieferungen aus dem Nachbarland eingebunden war.

Logisch, dass die Fahnder Angelo ebenfalls überwachten und Erkundigungen einholten: "Er war zu dem Zeitpunkt Freigänger in Bautzen", so der Polizist.