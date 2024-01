Hat dieser Sicherheitsfachmann einem Schulmädchen nachgestellt?

Der Italiener Angelo B. (62) musste vor den Richter am Dresdner Amtsgericht treten. © Peter Schulze

Die Anklage war kaum verlesen, da drängte Angelo B. aufgeregt darauf, sich erklären zu dürfen.

Seine Version der Geschichte: Er habe das hilfsbereite Mädchen kennengelernt, als er eine Adresse suchte. Die Schülerin ging damals mit ihrem Hund Gassi. Später traf der temperamentvolle Italiener vom Comer See die Teenagerin im Viertel wieder, als er wiederum seinen Schäferhund ausführte.



"Unsere Hunde verstanden sich gut. Wir verabredeten damals, mal an die Elbe zu gehen. Damit die Hunde dort schwimmen können", so der Südländer. Als er das Mädchen, dessen Namen er nicht kannte, an dessen Wohnadresse suchte, lief er einer Nachbarin in die Arme.

Die Frau sagte vor Gericht aus, dass der Italiener ihr aggressiv entgegentrat. Weil die Lehrerin auskunftsunwillig war, beschimpfte sie Angelo B.