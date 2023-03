Hiebe statt Kohle: Krückstock-Rowdy attackiert Taxifahrer!

Teure Tour: Stev K. (44) muss nun 3000 Euro Geldstrafe zahlen. © Peter Schulze

Dreimal musste sich Fliesenleger Stev K. schon am Knie operieren lassen, war am 25. April zu einem Kontrolltermin beim Arzt: "Der sagte, es sieht ganz gut aus", so der Angeklagte.



"Da trafen wir uns mit mehreren Leuten in einer Heidenauer Wohnung und haben den Nachmittag gesellig verbracht."

Ergebnis der "Geselligkeit": mehr als zwei Promille.

Ein Kumpel bestellte ihm ein Taxi. "Kurz vor dem Ziel habe ich in mein Portemonnaie geschaut und gesehen, dass da kein Geld drin war", meint Stev K.

Eine seiner Krücken will er dann als Pfand im Taxi gelassen haben, um bei seiner Freundin Geld zu holen. Als die auch nichts hatte, soll der Taxifahrer mit der Polizei gedroht haben und er zurück in die Wohnung geflohen sein.