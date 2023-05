Im Alberthafen verschwand immer wieder Geld: War der Putzmann nicht ganz sauber?

Dresden - So ist das mit "bis in die letzte Ecke" aber nicht gemeint: Sven W. (46) arbeitete zwischen November 2021 und Januar 2022 als Reinigungskraft auf dem Gelände des Alberthafens. Dabei solle er sich dreimal aus Firmentresoren, einmal aus einer Aktentasche und auch aus Schränken an Bargeld bedient haben.