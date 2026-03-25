Anwalt totgerast: Nahm die mutmaßliche Killerwitwe Fahrstunden im Gelände-SUV?

Neue Entwicklung im Prozess um die mutmaßliche Killerwitwe Ramona B. (53) am Landgericht Dresden.

Von Steffi Suhr

Dresden - Neue Entwicklung im Prozess um die mutmaßliche Killerwitwe Ramona B. (53) am Landgericht Dresden. Laut Anklage überfuhr sie ihren Ehemann, den Anwalt Peter B. (†76), um an sein Millionen-Erbe zu kommen. Das Tatauto, einen Mercedes GLK, soll der mit angeklagte Hausmeister Claus T. (76) besorgt haben. Beide bestreiten, bezichtigen sich gegenseitig des Mordes.

Ramona B. (53) soll öfter beim Fahrtraining gewesen sein. © Ove Landgraf Nun soll ein Fahrtrainer als Zeuge gehört werden. Offenbar übte die gelernte Krankenschwester immer wieder Manöver im Geländewagen. Bisher wurde bekannt: Ramona ist vielseitig. Sie taucht, hat einen Flugschein, liebt schnelle Autos. Ihren feuerroten Porsche (80.000 Euro) schenkte ihr Peter zur Hochzeit 2022. Im September 2024 wurde ihr Ehemann auf seiner Joggingstrecke am Kobitzscher Weg in Klipphausen überfahren. Gerichtsprozesse Dresden Getränke-Unfall in Dresden: 19-Jähriger auf E-Roller kracht mit 1,3 Promille in Renault Eine Taxifahrerin hatte zuvor einen GLK rasant die enge Zugangsstraße entlangfahren sehen. Die Zeugin und Polizei schätzten ein, dass die Kurve dort "nur von geübten Fahrern in einem Zug" genommen werden kann.

Ramona soll Lenk- und Wendemanöver geübt haben

Ein silbergrauer GLK war laut Ermittlern das Tatfahrzeug. (Symbolbild) © IMAGO/Pond5 Images Der Anwalt von Claus beantragte nun im Prozess, einen Fahrtrainer zu hören. Dessen Firma veranstaltet Übungsfahrten auf dem Sachsenring und im Gelände. "Immer wieder", so der Anwalt, habe Ramona dort "Lenk- und Wendemanöver im Gelände und auf der Rennstrecke" geübt. Dagegen brachte auch ein neues LKA-Gutachten keine eindeutigen Erkenntnisse zu DNA-Spuren im GLK. Das betonte wiederum der Anwalt von Ramona. Ein klarer Nachweis, dass die Anwaltsgattin am Steuer des Tatautos saß, ergebe sich nicht. Gerichtsprozesse Dresden Er tötete Emma (†21) im Drogenrausch: 17-Jähriger muss nicht ins Gefängnis Die Witwe behauptet, dass sie sich das Auto nur angesehen habe, weil sie ein Fahrzeug für die Jagd brauchte.

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