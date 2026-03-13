Kinder unter Drogen gesetzt und missbraucht: Dresdens "biggest Loser" vor Gericht

Dresden - Einst galt der Dresdner Pierre K. (37) als Trash-Sternchen, speckte 70 Kilo ab und galt in der Sat1-Kuppelshow "Schwer verliebt" als Womanizer. Statt vor der Kamera sitzt er seit 23. September 2025 in Untersuchungshaft, ab kommender Woche auf der Anklagebank. Es geht unter anderem um sexuelle Übergriffe und Drogenabgabe an Minderjährige. Die Anklage listet 172 Fälle auf!

Pierre K. (37) soll Kinder und Jugendliche unter Drogen gesetzt und missbraucht haben. © Screenshot/x.com

2013 wurde Pierre K. über die Grenzen seiner Heimatstadt bekannt, schaffte es ins Finale der Abnehmshow "The biggest Loser", nahm dort rekordverdächtige 70 Kilogramm ab.

Gleich im Anschluss suchte er dann bei "Schwer verliebt" eine Frau. Dass er sich während dieser Show bei Facebook und dann auch im Fernsehen als schwul outete, sorgte für Aufsehen. Auch für Enttäuschung, denn nicht wenige Frauen hatten den Dresdner ins Herz geschlossen.

Doch offenbar hat der freundliche Verkäufer eine andere Seite: Drei zum Tatzeitpunkt 13- bis 18-Jährige soll er missbraucht haben.

In seiner Löbtauer Wohnung veranstaltete er zwischen dem 6. November 2022 und dem Tag seiner Festnahme Schwulen-Partys.

Doch dort soll er die Kinder und Jugendlichen unter Drogen (MDMA) gesetzt und anal und ungeschützt missbraucht haben.