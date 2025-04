Kneipenschlägerin verurteilt - und weniger trinken soll sie auch ...

Dresden - Der Prozess am Amtsgericht Dresden um zwei "schlagkräftige" Geschwister ist beendet. Sindy K. (34) und ihrem Bruder Tomy (27) hatte die Anklage Prügeleien in Bier-Kneipen vorgeworfen. Die große Schwester wurde nun verurteilt, der kleine Bruder muss gemeinnützig arbeiten.

Laut Anklage gerieten beide im Juni 2024 in einer Prohliser Kneipe mit zwei Bekannten in Streit. Während Tomy die beiden mit Pfefferspray attackiert habe, soll Sindy per Teleskopschlagstock drauflosgeprügelt haben!

Schwester Sindy K. (34) hat sich offenbar nicht immer im Griff. © Peter Schulze

Dennoch wurde Sindy zu sechs Monaten und zwei Wochen Haft verurteilt. Denn die Richterin sah es nach Zeugen, Teilgeständnis und Arztberichten als erwiesen an, dass die Angeklagte in einer Nacht im Juli 2024 einem Bekannten (67) in einer Kneipe in Gruna die Faust ins Gesicht schlug.

Kurz darauf - wieder in der Prohliser Kneipe - prügelte sie eine Frau per Handkantenschlag vom Barhocker. Das Opfer lag danach im Krankenhaus.

Die Strafe für Sindy wurde jedoch zur Bewährung ausgesetzt. Allerdings wurde die Vorbestrafte (unter anderem wegen Körperverletzung) für die Dauer der Bewährungszeit (drei Jahre) einem Bewährungshelfer unterstellt.