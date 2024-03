Kupferkabel-Dieb sorgt für massiven Stromausfall: Verurteilt!

Dresden - Vor fast genau drei Jahren waren 1100 Haushalte in Heidenau plötzlich stundenlang vom Stromnetz gekappt. Schuld am großflächigen Blackout war Felix R. Er hatte Kupferkabel klauen wollen, jagte beim Buddeln danach seinen Spaten in ein Kabel und verursachte so den weitreichenden Stromausfall. Am gestrigen Mittwoch wurde der 37-jährige Serientäter verurteilt.