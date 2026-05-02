Lange Haft fürs Herrchen, Karriere für den Rottweiler

Dresden/Riesa - Sein Rottweiler fiel Menschen im sächsischen Riesa an. Nun muss Herrchen Dirk K. (42) für drei Jahre und acht Monate hinter Gitter. Dazu verurteilte das Landgericht Dresden den vorbestraften Trockenbauer. Doch das war nicht das letzte Urteil gegen Dirk!

Hundebesitzer Dirk K. (42) muss erneut hinter Gitter. © Peter Schulze

Wie berichtet, gab es im Herbst 2024 drei Vorfälle mit Rottweiler-Hündin Luna.

Das Tier sprang, "vom Angeklagten aufgestachelt", an einem Opfer hoch. In einem anderen Fall biss Luna in die Tasche eines Passanten. Und als der Hund unangeleint durch die Straßen lief, verbiss er sich im Handschuh eines siebenjährigen Jungen!

Außerdem gab Dirk mehrfach Drogen an Minderjährige ab. Dafür kassierte er jetzt Knast.

Ursprünglich war auch noch eine mutmaßliche Vergewaltigung angeklagt. Den Fall trennte die Kammer aber ab, will ihn extra verhandeln.

Denn dafür droht Dirk neben einer weiteren Haftstrafe sogar die Sicherungsverwahrung.