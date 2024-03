"Langsame" Frau ausgebremst und bepöbelt: Rabiater Fernfahrer findet milde Richter

Dresden - Man kennt es aus dem Alltag: Irgendein Verkehrsrowdy schert mit seinem Transporter aus, Blech- und Menschenschaden billigend in Kauf nehmend, überholt im letzten Moment und steigt vor der Ampel voll in die Eisen. Zu diesen Verkehrssündern gehört Uwe M. (51). Nachdem er zu 2000 Euro Geldstrafe und zwei Monaten ohne Führerschein verurteilt worden war, ging er in Berufung. Am gestrigen Donnerstag erhielt der reuige Brummifahrer ein gnädigeres Urteil.