Laterne und Hauswand rasiert: Rasender Friseur wollte der Polizei entkommen

Dresden - Zwar stoben Funken. Aber so hatte sich Friseur Daniel R. (50) den ersten gemeinsamen Abend mit seiner Freundin (56) wohl nicht vorgestellt. Mit ihrem Mercedes CLA Coupé fuhr er der Polizei davon, verursachte dabei einen gewaltigen Unfall . Nun wurde der rasende Figaro vom Amtsrichter in Dresden verurteilt.

Friseur Daniel R. (50), der keinerlei Erinnerung mehr an den Unfall hat, wurde vom Amtsrichter verurteilt. © Peter Schulze

Die Außendienstlerin feierte damals in einem Club. Galant bot Daniel an, sie nach Hause zu fahren. Statt in seinem Smart kutschierte er die Frau in ihrem CLA. An der Löbtauer Straße fiel der weiße Wagen aber einer Streife auf.

"Er war sehr schnell unterwegs und fuhr auch noch bei Rot", so ein Obermeister, der sofort mit Blaulicht hinterhersetzte. "Ich weiß nicht mehr, ob ich die Polizei bemerkte", so Daniel, der sich laut Anwalt an nichts mehr erinnern konnte.

Der Benz raste quer durch Löbtau. Durch 30er-Zonen und über rote Ampeln. "Er war kurzzeitig sogar weg, weil er zu schnell war", so der Polizist. An der Kreuzung Tharandter/Altfrankener Straße verlor der Raser die Kontrolle über den PS-starken Wagen, rammte einen Lichtmast und krachte in eine Hauswand.